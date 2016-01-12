Путин переложил ответственность за гибель мирных жителей Сирии на повстанцев

В интервью немецкому изданию Bild, Владимир Путин заявил, что Башар Асад сражается лишь с теми, кто идет против него с оружием в руках, и, хотя он «совершил немало ошибок» за 5 лет конфликта в Сирии, он не несет ответственности за масштабы насилия, передает «Голос Америки».

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«Конфликт не приобрел бы такого масштаба, если бы изначально не был поддержан извне в огромных количествах деньгами, оружием, боевиками, – сказал Путин. – Но кто несет ответственность за это? Правительство, которое стремится сохранить суверенитет и борется с этими антиконституционными действиями, либо те, кто организует такую вооружённую борьбу с правительством?»

Россия является союзником Сирии и в конце сентября 2015 года начала воздушную кампанию в этой стране, которая, по словам западных стран, нацелена скорее против повстанцев, нежели против боевиков «Исламского государства».

Между тем ООН пытается организовать новые мирные переговоры между участниками сирийского конфликта в Женеве, однако Путин отметил, что не хочет, чтобы Сирия уподобилась Ираку и Ливии.

«Но это не значит, что нужно оставить все как есть. На базе этой стабилизации нужно, конечно, проводить политические реформы. Что касается Сирии, то я считаю, что нужно двигаться по направлению к конституционной реформе. Это сложный процесс, конечно. А затем на базе новой Конституции провести досрочные выборы и президента, и парламента. И только сам сирийский народ должен определить, кто и как будет управлять страной», – заявил российский президент.

По мнению Путина, до выборов слишком рано говорить о будущем Башара Асада, в том числе о том, останется ли он в Сирии. Российский лидер дал понять, что для его страны не стало бы проблемой принять сирийского лидера, отметив, что было гораздо сложнее предоставить убежище бывшему подрядчику Агентства по национальной безопасности США Эдварду Сноудену, который бежал в Россию в 2013 году после публикации секретных материалов.

Пока, по словам Владимира Путина, Россия будет продолжать военные усилия в Сирии, поддерживая и силы Асада, и повстанческие группировки, сражающиеся с «Исламским государством».