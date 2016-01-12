СМИ: в одном из районов Стамбула загорелся отель, эвакуированы 24 человека

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сообщение в "Твиттере" мэра района Малтепе Али Килича.

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Он заявил, что эвакуированы 20 человек, находившихся в здании. При этом один человек остается на крыше отеля.

Позже Али Килич уточнил, что из здания эвакуированы еще 4 человека, и площадь возгорания постепенно уменьшается.

Причина пожара не сообщается. На месте происшествия работает большое количество пожарных машин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Стамбула на площади Султанахмет, которая особенно популярна среди туристов, произошел взрыв. Погибло не менее 10 человек, около 15 получили ранения. В настоящее время Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев среди погибших и пострадавших в результате взрыва.

Район Мальтепе находится примерно в 5 км от центра Стамбула.