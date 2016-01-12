МИД проверяет наличие украинцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Стамбуле
12:10, 12 января 2016Общество
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Министерство иностранных дел (МИД) проверяет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших во время взрыва в Стамбуле граждане Украины.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.
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«В настоящее время информация, пострадали ли граждане Украины, отсутствует. Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет данные о наличии или отсутствии среди пострадавших граждан Украины», - сказал Игнатовский.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в центре Стамбула на площади Султанахмет количество жертв составляет по меньшей мере 10 человек, раненых - 15.
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