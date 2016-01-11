The Daily Beast: Россия вооружает Хезболлу, говорят два командира организации

Об этом сообщает Джесс Розенфилд в своей статье "Россия вооружает Хезболлу, - говорят два командира организации", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Командиры ливанской Хезболлы, чьи войска воюют в Сирии, рассказали The Daily Beast, что они получают тяжелое вооружение напрямую из России без всяких условий. Командиры говорят, что между режимом Асада в Дамаске, Ираном, Хезболлой и Россией существует полное взаимодействие. В то же время, по их словам, растет прямая взаимозависимость между Россией и Хезболлой.

Соединенные Штаты и Европейский союз признали Хезболлу террористической организацией с глобальным охватом и обвинили ее в служении интересам Ирана. Но дело не только в этом. Иран с помощью Сирии организовал, обучил, профинансировал и вооружил Хезболлу после израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Она стала известной после взрывов, устроенных террористами-смертниками в Израиле, Франции и США, а также в казармах пехоты США в Бейруте, где в 1983 году погиб 241 американский военнослужащий.

Со временем Хезболла становилась параллельной армией в Ливане, более сильной, чем национальная армия, и в течение многих лет большая часть арабского мира считала ее авангардом в борьбе против израильской оккупации ливанской территории. Она также превратилась в самую мощную политическую партию в разрушенной ливанско-парламентской системе. Но ее репутация в качестве националистической силы была запятнана с тех пор, как она начала борьбу в Сирии, чтобы защитить режим Асада, после чего, как сообщали The Daily Beast в декабре, некоторые из солдат отказались вернуться.

The Daily Beast встречались с командирами в конце декабря и в начале этого года в Дахии, южном пригороде Бейрута, где проживает шиитское большинство. Они отказались называть свои настоящие имена, потому что они не уполномочены говорить со средствами массовой информации, но оба сказали, что Хезболла получает тактические ракеты дальнего радиуса действия, ракеты с лазерным наведением и противотанковое оружие напрямую из России.

"Сейчас мы стратегические союзники на Ближнем Востоке, русские – наши союзники, они дают нам оружие", - сказал один из офицеров Хезболлы, который решил назвать себя командир Бакр. Он командует пятью подразделениями в Сирии, около 200 военнослужащих. (Он засмеялся, когда назвал свой "позывной", насмехаясь над Абу Бакр аль-Багдади, самопровозглашенным "калифом" так называемого "Исламского государства".)

Командир Бакр вел боевые подразделения от Латакии до провинции Идлиб, Дамаска и гор Каламон, которые граничат с Ливаном. Он говорит, что российские воздушные удары изменили ход наземной войны, в которой Хезболла, при поддержке Ирана, захватила лидерство.

"Возле Латакии нам было очень трудно", - сказал он, но когда в сентябре начались российские бомбардировки, "вмешательство русских упростило нам задачу". Бакр сказал, что россияне полагаются на Хезболлу в вопросах разведки и выбора целей. "Без их военно-воздушных сил, мы не можем продвигаться, и они не могут предоставить нам поддержку с воздуха без нашей информации с земли", - сказал он с явной гордостью. Россияне также задействовали силы спецназа на земле в районе Латакии, сказал он, особенно возле аэропорта, который используют российские самолеты.

Российские чиновники не реагируют на просьбы The Daily Beast прокомментировать присутствие наземных войск в Сирии или связи с Хезболлой. Главный офис организации отказался дать комментарии.

Бакр сказал, что Россия увеличивает свою поддержку вооруженному движению с 2012 года. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встречался с лидером Хезболлы Хасаном Насралла в Бейруте в 2014 году, чтобы обсудить события в регионе. В ноябре прошлого года, Богданов выступил с заявлением, давая понять, что Россия не считает организацию террористической группировкой.

"Мы поддерживаем контакты и отношения с ними, потому что мы не считаем их террористической организацией", - сказал тогда Богданов, по данным агентства Интерфакс.

"Асир", рекрутер и тренер Хезболлы в Ливане, также командующий подразделением спецназа, которое воюет в Сирии, говорит, что русские все больше поражены Хезболлой и доверяют именно ей, а не сирийской армии, охранять российские склады оружия в Сирии. И если верить Асиру, то Хезболла имеет обширный доступ к тому, что находится внутри этих складов.

"Хезболла обучает сирийскую армию тому, как использовать это новое оружие", - говорит Асир. Он утверждает, что Москва не вводила никаких ограничений касательно того, как Хезболла может использовать российское оружие, в том числе против Израиля, если организация сочтет это необходимым. "Когда дело доходит до Израиля, Хезболла ни от кого не принимает указаний", - говорит он решительно. Но не ясно, находится ли он в достаточно высокой должности, чтобы знать о секретных соглашениях.

Оба командира присоединились к Хезболле во время израильской оккупации Южного Ливана, которая продолжалась до 2000 года, и поднялись по служебной лестнице, после того, как вооруженное крыло "Партии Бога" превратилось из движения местного сопротивления в регионального военного игрока. Теперь они говорят, что группировка, которая родилась в хаосе гражданской войны в Ливане, стала самой эффективной силой, которая помогает Асаду удержаться у власти. Они говорят, что целью организации изначально было представлять сообщество шиитов в Ливане. Но теперь она использует свою тяжелую поддержку из Ирана для того, чтобы расширить свое участие в сектантских конфликтах в регионе, от Йемена до Ирака.

Бакр говорит, что он лично принимал участие в тренировочной миссии Хезболлы в Ираке с одним из местных шиитских боевиков, Катаибом Хезболла, в 2014 году, и с боевиками хути в Йемене в 2015 году. Асир говорит, что в Ливане проходили учебные программы Хезболлы для элитных сирийских сил, хути, и иракских шиитских сил.

Несмотря на это расширение участия в региональных конфликтах и ​​поток мощного российского вооружения, Бакр и Асир настаивают, что Хезболле на самом деле не нужно будет использовать российское оружие, если вспыхнет конфликт с Израилем. Они говорят, что полностью готовы выдержать вторжение на южной границе с иранским оружием в своем арсенале.

Тем не менее, напряженность растет, убийства Израилем командиров Хезболлы в Сирии были встречены нападениями на израильских солдат, размещенных на границе с Ливаном. В январе 2015 года в Сирии в израильской атаке погибли шесть бойцов Хезболлы, она ответила ракетной атакой, которая убила двух израильских солдат в районе ферм Шебаа, отрезок спорной территории между Сирией, Израилем и Ливаном, который Хезболла объявила ливанским.

В минувший вторник повторилась та же ситуация, когда Хезболла взорвала самодельное взрывное устройство в ответ на убийство Израилем Самира Кунтара, их освобожденного из плена командира.

Оба ответных удара повлекли за собой день ​​локализованного обстрела. Израиль и Хезболла в настоящее время поддерживают такую практику: что происходит в Шебаа остается в Шебаа. Но, несмотря на это, ситуация может легко выйти из-под контроля. Это можно было увидеть во время израильской войны в секторе Газа в 2014 году, когда эскалация с палестинскими бойцами во главе с ХАМАС быстро превратилась в затянувшуюся войну. То же самое происходило в Ливане в 2006 году.

И если такая война начнется снова? Российский "альянс" вполне может подвергнуться испытанию.