Британские ВВС впервые нанесли удары по ИГИЛ с применением высокоточных ракет Brimstone

14:43, 11 января 2016
Мир
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Британские истребители RAF нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ.

ракета / Фото: i.kinja-img.com

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, передает Reuters.

По его словам, впервые в ходе кампании были использованы высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone.

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Справка. Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС (RAF). Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения. Относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб. Поступила на вооружение RAF в 2005 году. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии заявили, что на уничтожение "Исламского государства" может уйти два года.
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