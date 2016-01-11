Британские ВВС впервые нанесли удары по ИГИЛ с применением высокоточных ракет Brimstone
Британские истребители RAF нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ.
Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, передает Reuters.
По его словам, впервые в ходе кампании были использованы высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone.
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Справка. Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС (RAF). Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения. Относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб. Поступила на вооружение RAF в 2005 году.