В Британии заявили, что на уничтожение "Исламского государства" может уйти два года

Правительственные источники утверждают, что военный прорыв потребует дипломатического соглашения о формировании переходного правительства в Сирии, способного объединить враждующие на территории страны силы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Guardian.

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"Мы должны быть терпеливы и настойчивы. Это потребует времени. То, что мы просим от наших пилотов, сложно и трудно, и наши мысли должны быть с ними и с их семьями", - сказал премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.

Майкл Фэллон, министр обороны, заявил, что кампания в Сирии может занять годы. "По оценкам американцев, кампания в Ираке, начавшаяся в прошлом году, может продлиться не менее трех лет, но мы еще даже не на полпути", - сказал он.

В этом месяце министр иностранных дел Британии Филип Хэммонд собирается провести ряд переговоров с целью выяснить, готовы ли "страны, пораженные атаками ИГИЛ, похоронить свои разногласия по поводу Сирии и положить конец четырехлетней гражданской войне". Министерство иностранных дел Великобритании в ближайшее время также планирует запустить переговоры о прекращении конфликта под эгидой ООН.

В свою очередь бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр во время выступления в Вашингтоне заявил, что Европу ждут теракты, еще более масштабные, чем случившиеся в Париже, если не уничтожить "Исламское государство".

В своей речи он приветствовал решение британских депутатов расширить авиаудары против ИГИЛ на Сирию. "Вера в то, что существует врожденная вражда между исламом и Западом, распространилась на многих", - отметил Тони Блэр.

По его словам, большое число мусульман симпатизируют экстремистским взглядам. "Конечно, подавляющее большинство мусульман полностью отвергают ИГИЛ, как джихадизм и терроризм, которые сопровождают его", - отметил Тони Блэр. "Тем не менее, во многих мусульманских странах есть большое количество тех, кто считает, что ЦРУ или евреи стоят за (терактами) 9/11.

"Священнослужители, которые заявляют, что неверующие и отступники должны быть убиты или призывают к джихаду против евреев, имеют миллионы последователей в Twitter. У этой идеологии глубокие корни. И мы должны вырвать ее с корнем", - подчеркнул Тони Блэр.