Обама "благословил" Байдена на участие в президентской гонке – CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Демократической партии, передает ZN.ua.

Однако решение об участии в президентских выборах должен принять сам Байден. По словам источника, Обама четко дал понять, что не будет стоять у него на пути и не станет его отговаривать.

Сообщается, что вице-президент США склоняется к участию в президентской гонке, но окончательное решение еще не принял.

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На данный момент Джо Байден проводит приватные встречи с влиятельными членами Демократической партии для обсуждения перспектив поддержки его кандидатуры.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джо Байден намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2016 году президентских выборах.