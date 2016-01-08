Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Марин Ле Пен и ее отца
Управление финансовой прокуратуры Франции объявило в четверг, 7 января, о начале предварительного расследования в отношении французских политиков Марин Ле Пен и ее отца Жан-Мари Ле Пена.
Их обоих подозревают в умышленном сокрытии доходов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Как отмечает Reuters, финансовая прокуратура подала иск против Ле Пен еще в декабре, обвинив их в занижении оценки своего состояния в 2014 году. Марин Ле Пен подала аппеляцию в Государственный совет, но протест был отклонен.
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«После проведенного анализа национальная финансовая прокуратура решила сегодня начать предварительное расследование», — говорится в заявлении ведомства.
В прокуратуре также отмечают, что изначально расследование было направлено против Жан-Мари Ле Пена, но позднее оно распространилось и на его дочь.
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Ранее УНИАН сообщал, что французская прокуратура начала расследование в отношении лидера праворадикальной партии Национальной фронт (НФ) Марин Ле Пен, выложившей в Twitter фотографии обезглавленных жертв джихадистской группировки ИГ.