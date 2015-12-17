Во Франции открыто дело против Ле Пен из-за опубликованных ею фото обезглавленных жертв ИГ
Французская прокуратура начала расследование в отношении лидера праворадикальной партии Национальной фронт (НФ) Марин Ле Пен, выложившей в Twitter фотографии обезглавленных жертв джихадистской группировки ИГ.
Как сообщил представитель прокуратуры, аналогичное дело возбуждено против депутата от НФ Жильбера Коллара, передает Deutsche Welle.
В прокуратуре уточнили, что расследование проводится по факту "распространения фотографий, содержащих насилие".
Ранее Ле Пен выложила на своем аккаунте в Twitter фото трех предполагаемых жертв ИГ в оранжевых костюмах пленников. На одной из фотографий изображен обезглавленный труп вместе с отрезанной головой, на другой - пленник в клетке, которого сжигают живьем, а на третьей - мужчина, которого давит танк. Ле Пен снабдила эти фото подписью: "Вот ЭТО - ИГ".
Таким образом лидер НФ отреагировала на слова известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из интервью провел параллели между «Исламским государством» и «Национальным фронтом». Ле Пен назвала эти слова "недопустимой выходкой" и выложила в Twitter указанные фото с изображением жертв джихадистов.
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Премьер-министр Франции Манюэль Вальс также осудил обнародование в Twitter "отвратительных фото", назвав эти действия "политической и моральной ошибкой" и "неуважением к жертвам".
Родители казненного джихадистами в Сирии американского журналиста Джеймса Фоули выразили глубокое возмущение по поводу публикации в Twitter фотографии с изображением обезглавленного трупа их сына и потребовали незамедлительно удалить ее. Марин Ле Пен, однако, пока не убрала скандальные снимки со своего аккаунта.