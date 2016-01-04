После Луганска певица Чичерина выступила на российской авиабазе в Сирии

09:31, 04 января 2016
Общество
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Певица Юлия Чичерина выступила перед российскими военнослужащими на базе "Хмеймим" в Сирии.

Чичерина / facebook.com/julia.chicherina

Она отметила, что приехала "поддержать воинов", передает РИА Новости.

"Я хотела очень сюда приехать. Сирия - прекрасное место, любопытное, практически колыбель цивилизации", - сказала Чичерина журналистам перед своим выступлением на базе "Хмеймим".

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До этого Чичерина была в Луганске. "Я пою все свои прекрасные хиты и еще одну песню о том, что на войне есть место для любви. Пою просто прикольные песни, - сказала она. - Я еще приеду", - пообещала певица.

Напомним, ранее народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который не раз выступал перед боевиками на Донбассе, заявил, что рад оказаться в санкционном списке Евросоюза по Украине.

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