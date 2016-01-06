В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение, не исключается его техногенный характер

О землетрясении сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС. По данным гидрометеорологической службы Республики Корея, магнитуда землетрясения составила 4,2 бала.

Эпицентр находился в 48 км к северо-западу от города Килху. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

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При этом, министерство обороны Японии и Национальное метеорологическое управление проверяют природу данного землетрясения, пишет ТАСС.

Так, минобороны Японии предполагает, что землетрясение было искусственным.

В то же время ряд южнокорейских СМИ сообщает, что землетрясение могло быть вызвано подземным взрывом ядерной бомбы.

Журналисты ссылаются на данные Сейсмического центра Китая. Его специалисты сообщили, что подземные толчки магнитудой 4,9 в КНДР могли быть следствием ядерного испытания. В этом районе, как отмечается, расположен ядерный полигон.

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Как добавляет ТАСС, в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга озвучил предположение, что "это могло быть ядерное испытание".

"Исходя из предыдущих анализов характера таких подземных толчков, это могло быть ядерное испытание. Мы собираем информацию на этот счет", - сказал он.

Метеорологическое управление Японии также отмечает, что "землетрясение носило техногенный характер и было похоже на предыдущие подземные ядерные испытания". По его данным, очаг землетрясения залегал у самой поверхности. Отмечается, что глубина подземных толчков "близка к 0 км".

Как сообщает агентство Ренхап, министр иностранных дел Республики Корея Юн Бён Сэ созвал экстренное совещание, посвященное сообщениям о произошедшем в среду на востоке КНДР землетрясении. "Министерство иностранных дел в настоящий момент проводит совещание под руководством министра для немедленного выяснения ситуации", - сообщил источник агентства.

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Ранее УНИАН сообщал, что власти КНДР проводят работы на полигоне Пунгери, которые могут быть подготовкой к испытанию водородной бомбы. Отмечалось, что Северная Корея может иметь основу для термоядерного оружия, если учитывать последние проведенные в стране исследования в области ядерных технологий, историю испытаний снарядов и прошедшее с начала разработок время.