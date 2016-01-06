В Афганистане погиб первый в 2016 году американский военный - Reuters
09:10, 06 января 2016Мир
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Один американский военный был убит и двое ранены в южной афганской провинции Гильменд.
REUTERS
Военные США попали под обстрел, когда сопровождали афганских спецназовцев, среди которых также есть раненые, сообщил Reuters пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.
Отмечается, что для эвакуации раненых были отправлены два американских вертолета, в результате обстрела один из них получил повреждения.
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Стоит подчеркнуть, что это первый случай гибели американского военного в Афганистане в 2016 году.
Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявлял, что войска США, которые еще находятся в Афганистане, должны остаться в этой стране дольше, чем планировалось, чтобы остановить текущее наступление талибов.
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