Владельцы небоскреба, который сгорел в Дубае, обещают "сделать все, как было" - BBC
22:15, 02 января 2016Мир
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Власти города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах расследуют причины пожара, в результате которого пострадали 16 человек.
REUTERS
Компания-владелец небоскреба, который сгорел за несколько часов до начала новогоднего фейерверка в Дубае, пообещала восстановить его до прежнего состояния.
Об этом сообщает BBC Украина.
В Emaar Properties не указали, когда именно закончат ремонт в своем Address Downtown hotel.
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Власти города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах расследуют причины пожара, в результате которого пострадали 16 человек.
63-этажный небоскреб расположен в центре города.
Несмотря на пожар, Дубай встретил 2016-й год салютом возле "Бурдж Халифа" - самого высокого здания в мире.
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