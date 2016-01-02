Владельцы небоскреба, который сгорел в Дубае, обещают "сделать все, как было" - BBC

Компания-владелец небоскреба, который сгорел за несколько часов до начала новогоднего фейерверка в Дубае, пообещала восстановить его до прежнего состояния.

Об этом сообщает BBC Украина.

В Emaar Properties не указали, когда именно закончат ремонт в своем Address Downtown hotel.

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Власти города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах расследуют причины пожара, в результате которого пострадали 16 человек.

63-этажный небоскреб расположен в центре города.

Несмотря на пожар, Дубай встретил 2016-й год салютом возле "Бурдж Халифа" - самого высокого здания в мире.