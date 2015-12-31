В результате давки во время эвакуации из горящего отеля в Дубае погиб один человек

Отмечается, что при эвакуации легкие травмы получили 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на "Аль-Арабия".

Кроме того, некоторые местные СМИ сообщают о 16 пострадавших.

Читайте такжеВ Дубае горит небоскреб рядом с самой высокой башней в мире (прямая трансляция)

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в дубайском отеле Address Hotel Downtown вспыхнул пожар. О причине пожара, охватившего небоскреб почти целиком, пока ничего не известно.