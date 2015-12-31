В результате давки во время эвакуации из горящего отеля в Дубае погиб один человек
22:27, 31 декабря 2015Мир
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Один человек погиб в результате давки при эвакуации из охваченного огнем отеля-небоскреба в Дубае.
Очевидцы сообщают о горящих обломках / twitter.com/khaleejtimes
Отмечается, что при эвакуации легкие травмы получили 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на "Аль-Арабия".
Кроме того, некоторые местные СМИ сообщают о 16 пострадавших.
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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в дубайском отеле Address Hotel Downtown вспыхнул пожар. О причине пожара, охватившего небоскреб почти целиком, пока ничего не известно.
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