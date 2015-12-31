В Дубае горит небоскреб рядом с самой высокой башней в мире (видео)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Отель хорошо виден с одной из площадей города. Соцсети заполнены фото и видео с места событий. На месте работают пожарные.

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Очевидцы сообщают о горящих обломках, падающих на прилегающие к отелю улицы и соседние здания. Отель располагается вблизи от места, где через два часа должен начаться масштабный новогодний фейерверк.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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