В Дубае горит небоскреб рядом с самой высокой башней в мире (видео)
21:02, 31 декабря 2015Мир
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В дубайском отеле Address Hotel Downtown вспыхнул пожар. О причине пожара, охватившего небоскреб почти целиком, пока ничего не известно.
Огнем охвачены десятки этажей / twitter.com/sonalsayani
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Отель хорошо виден с одной из площадей города. Соцсети заполнены фото и видео с места событий. На месте работают пожарные.
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Очевидцы сообщают о горящих обломках, падающих на прилегающие к отелю улицы и соседние здания. Отель располагается вблизи от места, где через два часа должен начаться масштабный новогодний фейерверк.
Очевидцы сообщают о горящих обломках / twitter.com/khaleejtimes
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
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Fire at The Address hotel, Downtown Dubai (Video by KT surfer Deepak Bulchandani) pic.twitter.com/2zDhcPH1h3
— Khaleej Times (@khaleejtimes) December 31, 2015
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