Турция поможет компаниям, попавшим под российские санкции

Об этом заявил председатель банковского регулятора Турции Мехмет Али Акбар, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что в ближайшее время в Анталии пройдет заседание членов банковской ассоциации Турции, на котором детально обсудят влияние российских санкций.

Подчеркивается, что в первую очередь в Анталии обсудят проблемы, которые могут возникнуть у компаний, работающих в сфере туризма и производящих сельхозпродукцию для поставок в Россию.

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Акбар заявил, что АБРН готово реструктуризовать долги вышеупомянутых компаний, а также отсрочить выплату кредитов.

Ранее сегодня Кремль расширил санкции против Турции - вводятся новые ограничения против организаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции.