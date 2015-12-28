Турция поможет компаниям, попавшим под российские санкции
Агентство по банковскому регулированию и надзору (АБРН) Турции заявило о готовности оказывать поддержку компаниям, попавшим под влияние введенных Россией санкций.
Об этом заявил председатель банковского регулятора Турции Мехмет Али Акбар, передает агентство Anadolu.
Он отметил, что в ближайшее время в Анталии пройдет заседание членов банковской ассоциации Турции, на котором детально обсудят влияние российских санкций.
Подчеркивается, что в первую очередь в Анталии обсудят проблемы, которые могут возникнуть у компаний, работающих в сфере туризма и производящих сельхозпродукцию для поставок в Россию.
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Акбар заявил, что АБРН готово реструктуризовать долги вышеупомянутых компаний, а также отсрочить выплату кредитов.
Ранее сегодня Кремль расширил санкции против Турции - вводятся новые ограничения против организаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции.