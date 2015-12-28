Кремль расширил санкции против Турции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в опубликованном сегодня указе президента РФ Владимира Путина.

«Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории Российской Федерации по перечню, определяемому правительством Российской Федерации», - говорится в документе

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

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В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

Также Путин ввел запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в перечень, определяемый правительством РФ, на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турции, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Указом приостановлен безвизовый режим с Турецкой Республикой.

Путин установил, что туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от реализации гражданам РФ туристического продукта, предусматривающего посещение Турции.

Правительству РФ поручено ввести запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией; усилить контроль за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ в целях обеспечения безопасности; усилить портовой контроль и контроль по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне, в том числе предотвращению незаконного нахождения и передвижения морских и иных судов в акваториях российских морских портов.