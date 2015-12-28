Франция обнародовала архивы режима Виши 1940-1944 годов

В понедельник обнародованы более 200 тыс. документов, относящихся к периоду с 1940 по 1944 год, когда пронацистский режим на юге Франции возглавлял маршал Филипп Петэн, передает Би-би-си.

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Коллаборационисты из Виши содействовали нацистской Германии в депортации в лагеря смерти 76 тыс. евреев.

Гласности предаются материалы министерств внутренних и иностранных дел, министерства юстиции, а также полиции.

Предстоит публикация также временных правительств, сменявших друг друга после освобождения Франции войсками союзников в 1944 году.

Некоторые документы проливают свет на ход расследования дел о военных преступлениях, которые французские власти завели после поражения нацистской Германии в 1945 году.

Мэр Виши Клод Малюре считает, что мрачная тень прошлого слишком долго лежит на городе, который маршал Петэн, герой Первой мировой войны, избрал столицей марионеточного государства. Времена были сложные, сказал мэр в интервью New York Times.

Бывший боец французского Сопротивления 91-летний Люсьен Гуйо сказал NYT, что правительство Петэна даже превзошло ожидания немцев, в частности, в том, что касается депортации евреев в концентрационные лагеря.

Бывший президент Франции Жак Ширак в 1995 году официально признал ответственность французского государства за депортации евреев.