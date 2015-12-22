В Германии политика осудили за нацистские татуировки

Немецкого политика осудили за разжигание ненависти после того, как было опубликовано фото его татуировки в виде нацистского лагеря смерти "Освенцим".

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Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Европейская правда".

Прокуроры добивались 10-месячного тюремного заключения без права досрочного освобождения. Теперь они планируют подать апелляцию, считая такой приговор слишком мягким. По мнению обвинения, подсудимый действовал из "глубоких политических убеждений".

Суд не требовал от осужденного удалить татуировку, но он должен закрывать его в общественных местах.

Фотография татуировки 27-летнего Марселя Заха, местного политика, члена Национально-демократической партии Германии, была сделана в бассейне в Ораниенбурге недалеко от Берлина в прошлом месяце.