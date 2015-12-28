Крупнейшие авиапроизводители намерены отказаться от вторых пилотов

Над новой технологией работают в общей сложности 35 авиапроизводителей и исследовательских групп, передает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Над новой технологией работают в общей сложности 35 авиапроизводителей и исследовательских групп. Предполагается, что внедрение такой системы позволит компаниям сэкономить на кадрах и тем самым снизит себестоимость полетов, а также повысит безопасность, уменьшив количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Финансированием разработки занимается Еврокомиссия, отмечает издание.

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Однако эксперты высказывают опасения, что система не справится с поставленными перед ней задачами. По данным, которые приводит The Times, значительное количество опасных инцидентов при полетах предотвращают именно пилоты, а не автоматика. В то же время создатели проекта подчеркивают, что в 2010 году в 60 процентах случаев авиакатастрофы происходили из-за действий экипажа.

Стоит отметить, что члены экипажа нередко становятся виновниками авиаинцидентов и катастроф.

Так, ранее УНИАН сообщал, что после того, как первый пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings покинул кабину, его коллега изменил код доступа в нее – именно поэтому первый пилот не мог попасть обратно.