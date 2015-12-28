В Боснии за подготовку теракта арестовали 8 человек
Боснийский суд принял решение взять под стражу сроком на один месяц 8 подозреваемых в причастности к подготовке теракта.
По информации издания, суд принял решение по ходатайству прокурора, который заявил, что группа мужчин подозревается в подготовке теракта в канун Нового Года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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"Суд принял ходатайство из-за опасения, что подозреваемые могли бы помешать расследованию путем воздействия на свидетелей и соучастников или путем уничтожения, утаивания или фальсификации доказательств важных для расследования уголовного дела", – говорится в решении суда.
Напомним, мужчин задержали на прошлой неделе после рейдов в окрестностях столицы Боснии.
Рейды были проведены после того, как появилась информация о том, что на территории страны действует группа из 15 мужчин, которые причастны к ИГИЛ.
Также издание напоминает, что по информации полиции Боснии на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке в течение последних нескольких лет воевало не менее 150 граждан этой страны.
Из них 50 человек вернулось в страну, 30 погибли в боях.