В Боснии за подготовку теракта арестовали 8 человек

По информации издания, суд принял решение по ходатайству прокурора, который заявил, что группа мужчин подозревается в подготовке теракта в канун Нового Года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"Суд принял ходатайство из-за опасения, что подозреваемые могли бы помешать расследованию путем воздействия на свидетелей и соучастников или путем уничтожения, утаивания или фальсификации доказательств важных для расследования уголовного дела", – говорится в решении суда.

Напомним, мужчин задержали на прошлой неделе после рейдов в окрестностях столицы Боснии.

Рейды были проведены после того, как появилась информация о том, что на территории страны действует группа из 15 мужчин, которые причастны к ИГИЛ.

Также издание напоминает, что по информации полиции Боснии на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке в течение последних нескольких лет воевало не менее 150 граждан этой страны.

Из них 50 человек вернулось в страну, 30 погибли в боях.