Во Франции предотвратили теракт против полиции и военных - глава МВД

Глава МВД Франции Бернар Казнёв заявил, что два француза в возрасте 20 и 24 лет были задержаны на прошлой неделе по подозрению в причастности к планированию нападения, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам министра, оба задержанных поддерживали связи с джихадистом, который является гражданином Франции, но в настоящее время предположительно находится в Сирии.

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Как уточнил Казнёв, за последние два года во Франции были предотвращены как минимум 10 террористических нападений.

Ранее УНИАН сообщал, что целый ряд мер, направленных на повышение безопасности школ для лучшей их защиты от терактов и других чрезвычайных ситуаций, принят в четверг во Франции. Об этом сообщили в своем совместном заявлении глава МВД страны Бернар Казнев и министр национального образования Наджат Валло-Белькасем.