Немецкие истребители в течение недели продолжат полеты над Эстонией

Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon, которые сейчас находятся на авиабазе Эмари под Таллином, в течение недели будут совершать ежедневные учебные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил в понедельник Главный штаб Сил обороны страны, передает РИА Новости.

"Тренировочные полеты будут осуществляться по рабочим дням на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов над Рижским заливом, южной частью Пярнуского уезда, центральной и восточной частями Эстонии", — говорится в сообщении.

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Ранее аналогичные учения уже проводились в начале декабря.

Пилоты ВВС Германии и четыре истребителя Eurofighter Typhoon в августе приступили к охране воздушного пространства над странами Балтии. Истребители ВВС Германии участвуют в воздушной миссии уже четвертый раз.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.