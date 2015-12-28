Путин упразднил Федеральное космическое агентство России

Как сообщается на сайте Кремля, теперь функции ликвидированного агентства будут переданы госкорпорации "Роскосмос", передает Би-би-си. Указ вступает в силу с 1 января 2016 года.

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Госкорпорация "Роскосмос" была создана летом 2015 года. При создании ей было передано имущество Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации.

Основными целями госкорпорации называются развитие спутниковой системы ГЛОНАСС и расширение международного сотрудничества России в области спутниковых навигационных систем, а также координация работ на космодромах "Байконур" и "Восточный".