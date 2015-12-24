Россия отказалась назвать дату первого пуска с космодрома "Восточный", сославшись на испытания

"Дата первого пуска со строящегося космодрома "Восточный" будет определена только после окончания автономных и комплексных испытаний. В настоящее время автономные испытания продолжаются на стартовом комплексе и завершены на техническом комплексе космодрома", - говорится в сообщении Роскосмоса.

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В Роскосмосе пояснили, что следующим этапом работ с технологическим оборудованием станут комплексные испытания ракеты-носителя "Союз-2.1а", которые планируется начать в январе 2016 года. Испытания всех систем производятся по мере готовности строящихся объектов космодрома "Восточный".

Ранее генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Александр Кирилин назвал дату первого пуска с космодрома "Восточный". По его словам, это должно произойти 25 апреля 2016 года.

Россия строит космодром "Восточный" с 2012 года в Амурской области. Зимой 2014-2015 годов строительство космодрома сопровождалось скандалами в связи с хищениями и растратами, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек с выплатой заработной платы.