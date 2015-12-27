США в прошлом году остались главным экспортером оружия, россияне на втором месте – NYT

За 2014 год США увеличили экспорт вооружений на 35%, что эквивалентно сумме в 10 млрд долларов, говорится в исследовании экспертов при Конгрессе США. Объем экспорта составил 36,2 млрд долларов благодаря многомиллиардным сделкам с Катаром, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Об этом со ссылкой на The New York Times передает Deutsche Welle.

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Таким образом, отмечают эксперты, в 2014 году Соединенные Штаты контролировали 50% мирового рынка вооружений.

Россия оказалась на втором месте, продав в 2014 году вооружений на сумму 10,2 млрд долларов (в 2013 году эта сумма составила 10,3 млрд долларов).

За РФ следуют Швеция (5,5 млрд долларов), Франция (4,4 млрд долларов) и Китай (2,2 млрд долларов).

Среди крупнейших импортеров - Южная Корея, которая в 2014 году закупила вооружений на сумму 7,8 млрд долларов, Ирак (7,3 млрд долларов) и Бразилия (6,5 млрд долларов).

Несмотря на незначительный прирост объемов продаж вооружений в 2014 году по сравнению с 2013 годом (71,8 млрд долларов и 70,1 млрд долларов, соответственно), эксперты пришли к выводу, что международный рынок вооружений не растет в связи с ослаблением мировой экономики.