Полиция Австрии предупредила о растущей угрозе терактов в городах Европы в период праздников

"За несколько дней до Рождества (25 декабря) дружественная нам служба разослала во многие европейские города предупреждение о том, что в местах скопления людей в период между Рождеством и Новым годом может произойти взрыв или стрельба", - говорится в сообщении пресс-службы полиции австрийской столицы, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеФранция не пустила в страну 3,5 тысячи человек за время действия режима ЧП - глава МВДАвстрийские полицейские проинформировали общественность и о том, что в их распоряжение попал список возможных террористов. Однако, проведенные на его основе расследования и проверки до сих пор не привели ни к каким конкретным результатам, указано в пресс-релизе. Тем не менее, ведомство подчеркивает, что речь идет о повышенной угрозе терактов, в связи с чем полиция в Европе усилила меры безопасности и следственные мероприятия. В частности, речь идет о полицейском присутствии в местах скопления людей, личных досмотрах, повышенном внимании к предметам багажа.