В Сербии по крупнейшему делу о коррупции арестованы 79 чиновников

Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил, что несколько руководителей госкомпаний, два бывших чиновника МВД и несколько нынешних и бывших мэров были арестованы, передает Би-би-си.

Читайте такжеЕС начал переговоры об интеграции с СербиейОни обвиняются в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и подделке документов. Власти оценивают ущерб от их действий в $70 млн.

Полиция разыскивает еще пятерых подозреваемых.

Две недели назад Белград начал переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз.