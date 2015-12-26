В Сербии по крупнейшему делу о коррупции арестованы 79 чиновников
16:32, 26 декабря 2015Мир
927
Полиция в Сербии арестовала 79 человек, включая бывшего министра, в ходе расследования крупнейшего в стране дела о коррупции.
Полиция разыскивает еще пятерых подозреваемых / gdefon.com
Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил, что несколько руководителей госкомпаний, два бывших чиновника МВД и несколько нынешних и бывших мэров были арестованы, передает Би-би-си.
Читайте такжеЕС начал переговоры об интеграции с СербиейОни обвиняются в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и подделке документов. Власти оценивают ущерб от их действий в $70 млн.
Полиция разыскивает еще пятерых подозреваемых.
Две недели назад Белград начал переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter