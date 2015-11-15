СМИ Сербии назвали имя одного из парижских террористов (фото)

Паспорт гражданина Сирии на имя Ахмеда Алмохаммеда был обнаружен рядом с останками одного из смертников, передает РБК со ссылкой на Blic.

Газета отмечает, что на основании обнаруженного паспорта французские спецслужбы обратились к сербским коллегам, поскольку Сербия имеет наиболее полную базу мигрантов, передвигающихся по балканскому маршруту.

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Сообщается, что Алмухамед прибыл на территорию Греции 3 октября. Далее, как удалось выяснить изданию, 7 октября он попал на территорию Сербии в районе населенного пункта Миратовац со стороны Македонии.

Регистрацию на территории Сербии проходил в Прешево и при себе оружия не имел, подчеркивает издание. В Сербии Алмухамед задерживаться не стал и отправился дальше в Хорватию и Австрию.

Как сообщал УНИАН, ранее при одном из смертников, подорвавших себя возле парижского стадиона "Стад де Франс", был найден сирийский паспорт.