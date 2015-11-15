СМИ Сербии назвали имя одного из парижских террористов (фото)
Сербская газета Blic опубликовала изображение паспорта одного из террористов, атаковавших Париж вечером 13 ноября.
Паспорт гражданина Сирии на имя Ахмеда Алмохаммеда был обнаружен рядом с останками одного из смертников, передает РБК со ссылкой на Blic.
Газета отмечает, что на основании обнаруженного паспорта французские спецслужбы обратились к сербским коллегам, поскольку Сербия имеет наиболее полную базу мигрантов, передвигающихся по балканскому маршруту.
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Сообщается, что Алмухамед прибыл на территорию Греции 3 октября. Далее, как удалось выяснить изданию, 7 октября он попал на территорию Сербии в районе населенного пункта Миратовац со стороны Македонии.
Регистрацию на территории Сербии проходил в Прешево и при себе оружия не имел, подчеркивает издание. В Сербии Алмухамед задерживаться не стал и отправился дальше в Хорватию и Австрию.
Как сообщал УНИАН, ранее при одном из смертников, подорвавших себя возле парижского стадиона "Стад де Франс", был найден сирийский паспорт.