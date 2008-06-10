Медведев: Европа считает Газпром не то Бэтменом, не то Годзиллой

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ удивлен негативным имиджем компании в европейской прессе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Довилле.

«Когда в Европе берутся судить о "Газпроме" – это как в геометрии Эвклида: в двух непересекающихся параллельных информационных плоскостях», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что, с одной стороны, партнеры «Газпрома» в Европе удовлетворены сотрудничеством с "Газпромом", и у них не вызывает сомнений надежность «Газпрома».

Другая же плоскость, по словам А.МЕДВЕДЕВА, представляет точку зрения политиканов. При этом он отметил, что данная точка зрения имеет большее присутствие в европейской прессе. «Если в первом информационном поле образ "Газпрома" – это образ Бэтмена или Супермена, который приходит на помощь в самый сложный момент, то в другом информационном поле – это скорее негативные образы из фильмов про Джеймса Бонда, иногда даже Годзиллу привлекают… Список довольно длинный негативных образов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в Европе почему-то считают, что цель "Газпрома" – создать газовый выключатель, который можно было использовать для отключения Европы по политическим причинам.

«Но есть простой вопрос: зачем вкладывать такие деньги в создание такого газового выключателя, чтобы разрушить то здание, которые мы строили более 40 лет, и которое строилось и развивалось успешно в самые тяжелые времена, когда распадался Советский Союз, когда распадался блок Варшавского договора, когда Россия проходила через тяжелейшие испытания рыночной экономикой, когда финансовый кризис в 1998 году потряс Россию, не говоря уже о многих политических пертурбациях и экономических в мировой экономике? Чтобы нести ответственность за недопоставку газа?», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что "Газпром" не заинтересован в создании такой системы, которую ему иногда приписывают в европейской прессе.