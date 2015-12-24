В США восемь человек погибли в результате шторма

По данным телеканала, в штате Миссисипи, где был замечен торнадо, погибли четыре человека, в том числе семилетний ребенок, около 40 человек получили ранения в шести округах штата. Два человека пропали без вести.

Губернатор штата ввел режим чрезвычайного положения в связи с последствиями шторма, пишет Росбалт.

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Три человека погибли в штате Теннесси. Как заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям Теннесси Гари Роджерс, еще двое считаются пропавшими без вести, ряд домов в штате получили повреждения.

В штате Арканзас в среду одна девушка погибла из-за обрушения дерева на жилой дом. Ребенок, спасенный при падении дерева, был госпитализирован.

Сильные ветра и дожди обрушились на американские штаты в юго-восточной части страны в среду. Самая большая угроза возникновения торнадо была зафиксирована в штатах Миссисипи, Теннесси, Арканзас и ряде районов Миссури, Иллинойс и Кентукки. Метеорологический центр США зарегистрировал 14 ураганов в штате Миссисипи в среду.