В Германии подожгли два дома с иммигрантами: по меньшей мере 12 человек пострадали

Два дома, в которых жили люди "с миграционным прошлым", в немецкой коммуне Валлерштайн в Баварии, сегодня поджег неизвестный.

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Об этом со ссылкой на Spiegel Online сообщает "Европейская правда".

В результате пожара пострадали по меньшей мере 12 человек. В одном из домов 11 жителей отравились дымом, 6 из них были госпитализированы в больницу. В другом доме житель получил ожоги рук.

"Поскольку оба дома были населены иммигрантами, то ксенофобские мотивы не могут исключаться", - отметил представитель правоохранительных органов.

На месте происшествия был арестован 22-летний подозреваемый, сообщает местная полиция.

Напомним, приюты для мигрантов неоднократно подвергались нападениям в Финляндии и Швеции.