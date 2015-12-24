В Германии подожгли два дома с иммигрантами: по меньшей мере 12 человек пострадали
Полиция не исключает "ксенофобских мотивов" преступления.
Два дома, в которых жили люди "с миграционным прошлым", в немецкой коммуне Валлерштайн в Баварии, сегодня поджег неизвестный.
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Об этом со ссылкой на Spiegel Online сообщает "Европейская правда".
В результате пожара пострадали по меньшей мере 12 человек. В одном из домов 11 жителей отравились дымом, 6 из них были госпитализированы в больницу. В другом доме житель получил ожоги рук.
"Поскольку оба дома были населены иммигрантами, то ксенофобские мотивы не могут исключаться", - отметил представитель правоохранительных органов.
На месте происшествия был арестован 22-летний подозреваемый, сообщает местная полиция.
Напомним, приюты для мигрантов неоднократно подвергались нападениям в Финляндии и Швеции.