В Германии приют для беженцев забросали "коктейлями Молотова" – СМИ

В ночь на 14 декабря в немецком городе Пирна неизвестные забросали здание, которое должно была стать приютом для беженцев, "коктейлями Молотова".

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Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Европейская правда".

По информации издания, пламя удалось быстро потушить. Первые беженцы должны быть расселены в здании уже в понедельник. Поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители начали расследование преступления на почве ксенофобии.

Добавим, ранее центры приема беженцев горели в Финляндии и Швеции. Впоследствии шведская власть решила засекретить их местонахождение.