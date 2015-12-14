В Германии приют для беженцев забросали "коктейлями Молотова" – СМИ
15:35, 14 декабря 2015Мир
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Полиция расследует преступление на почве ксенофобии.
REUTERS
В ночь на 14 декабря в немецком городе Пирна неизвестные забросали здание, которое должно была стать приютом для беженцев, "коктейлями Молотова".
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Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Европейская правда".
По информации издания, пламя удалось быстро потушить. Первые беженцы должны быть расселены в здании уже в понедельник. Поэтому в результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители начали расследование преступления на почве ксенофобии.
Добавим, ранее центры приема беженцев горели в Финляндии и Швеции. Впоследствии шведская власть решила засекретить их местонахождение.
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