Минобороны РФ провело комплексную экспертизу по гибели 19-летнего контрактника в Сирии по запросу из Госдумы

Об этом говорится в ответе Минобороны на депутатский запрос, передает РБК.

Причиной смерти погибшего в Сирии младшего сержанта Вадима Костенко стал «разлад отношений с девушкой», сообщил в официальном ответе депутату Госдумы Валерию Рашкину статс-секретарь министра обороны России Николай Панков. По его словам, такие выводы позволяет сделать результаты работы «комплексной комиссии» Минобороны России и военной прокуратуры.

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По результатам проведенного судебно-медицинского исследования тела признаков насильственной смерти не обнаружено, говорится в ответе Панкова.

О гибели контрактника Костенко стало известно в конце октября от активистов группы Conflict Intelligence Team (CIT). Один из родственников Костенко рассказал РБК, что 14 сентября Костенко был командировано в Сирию, а 25 октября семье сообщили о том, что он повесился.

Минобороны официально подтвердило гибель солдата. Официальной версией сразу стал суицид, Минобороны, сославшись на анализ СМС-сообщений в его телефоне, заявили что причиной стал разлад в личных отношениях с девушкой. Родители Костенко заявили, что не верят в версию о самоубийстве их сына, так как у него были хорошие отношения с девушкой.

Сейчас уголовное дело по факту смерти Костенко расследует следственный отдел Следственного комитета по Краснодарскому гарнизону, уточняется в документе.