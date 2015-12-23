В Сиднее арестованы двое подозреваемых в подготовке терактов

03:49, 23 декабря 2015
Мир
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В Сиднее в ходе антитеррористических рейдов арестованы двое мужчин, подозреваемых в подготовке терактов. 

REUTERS

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ABC.

Один из предполагаемых террористов, 24-летний Абдулла Салихи, был арестован на Мемориал-Авеню, второго — 20-летнего Мохаммада Аламуйи, задержали в Бэнкстоуне.

По данным следствия, арестованные проявляли интерес к военно-морской базе Вуллумулу. Полиция заверила, что реальной опасности для населения в данном случае не было.

Салихи подозревается в изготовлении документов с целью оказания содействия планируемой террористической атаке. Это грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Аламуйи будет предъявлено обвинение в тайном сговоре в совершении действий, которые служат подготовкой к теракту. Это предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В ходе одного из рейдов ранее в этом месяце полиция уже арестовала его брата.

Ранее УНИАН сообщал, что главари действующей на Ближнем Востоке террористической группировки "Исламское государство" вынашивают планы создания "отдаленного халифата" на территории Индонезии. 

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