Генпрокурор Австралии сообщил о планах ИГ сформировать "отдаленный халифат" в Индонезии

Об этом во вторник сообщил генеральный прокурор Австралии Джордж Брэндис, предупредив об опасности замыслов экстремистов для его страны, пишет ТАСС.

"ИГ стремится увеличить свое присутствие в Индонезии напрямую и с помощью суррогатных группировок", - отметил Брэндис в интервью газете The Australian. "ИГ объявила о планах сформировать халифаты за пределами Ближнего Востока и определила Индонезию в качестве места осуществления таких замыслов", - добавил он.

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В понедельник в Сиднее состоялась встреча глав внешнеполитических и военных ведомств Австралии и Индонезии. В принятом по итогам встречи коммюнике говорится, что ее "участники с тревогой констатировали возрастающий уровень террористической угрозы в регионе и подчеркнули необходимость для Австралии и Индонезии придерживаться общих подходов в противостоянии общей угрозе".

Канберра и Джакарта, в частности, договорились обмениваться данными спецслужб и проводить совместные операции по противодействию финансированию терроризма. Брэндис назвал нынешний уровень сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом "хорошим", но поспешил уточнить, что складывающаяся ситуация требует его дальнейшего повышения.

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