Генпрокурор Австралии сообщил о планах ИГ сформировать "отдаленный халифат" в Индонезии
Главари действующей на Ближнем Востоке террористической группировки "Исламское государство" вынашивают планы создания "отдаленного халифата" на территории Индонезии.
Об этом во вторник сообщил генеральный прокурор Австралии Джордж Брэндис, предупредив об опасности замыслов экстремистов для его страны, пишет ТАСС.
"ИГ стремится увеличить свое присутствие в Индонезии напрямую и с помощью суррогатных группировок", - отметил Брэндис в интервью газете The Australian. "ИГ объявила о планах сформировать халифаты за пределами Ближнего Востока и определила Индонезию в качестве места осуществления таких замыслов", - добавил он.
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В понедельник в Сиднее состоялась встреча глав внешнеполитических и военных ведомств Австралии и Индонезии. В принятом по итогам встречи коммюнике говорится, что ее "участники с тревогой констатировали возрастающий уровень террористической угрозы в регионе и подчеркнули необходимость для Австралии и Индонезии придерживаться общих подходов в противостоянии общей угрозе".
Канберра и Джакарта, в частности, договорились обмениваться данными спецслужб и проводить совместные операции по противодействию финансированию терроризма. Брэндис назвал нынешний уровень сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом "хорошим", но поспешил уточнить, что складывающаяся ситуация требует его дальнейшего повышения.
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