В Госдуме РФ предлагают ввести санкции против Coca-Cola, Visa, MasterCard и других гигантов

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Емельянов, сообщают РИА Новости.

"В качестве экстравагантной меры, но чувствительной для американцев, можно предположить меры, которые давно предлагались – это введение повышенных акцизов на продажу сладких газированных напитков. Прежде всего пострадают Coca-Cola и Pepsi", — сказал Емельянов.

Кроме того, ответными шагами РФ на расширение санкций США могли бы стать запрет американским финансовым консультантам и аудиторам оказывать услуги российским компаниям, ограничение хождения в России платежных карт Visa и MasterCard, а также возможное в перспективе сокращение закупки самолетов Boeing, считает Емельянов.

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"У нас действительно в ходу Visa, MasterCard. Надо подумать о мерах по ограничению хождения этих карт, оставить их пока для зарубежного рынка, и одновременно активно внедрять нашу платежную карту", — отметил Емельянов.

Он считает, что ответные меры РФ могут коснуться и крупнейших американских банков. По его словам, это очень существенный сегмент, на который можно повлиять.

Депутат также полагает, что надо иметь в виду и авиапромышленность. "По крайней мере закупку американских вертолетов надо запретить в России. Ну и думать, что делать с самолетами Boeing, как их потихоньку заменять", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, США ужесточили санкции против 34 физических и юридических лиц за действия Российской Федерации в Украине, а также ввели новые. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует решение США относительно антироссийских санкций и выработает ответные меры. Песков также назвал расширение санкционного списка США продолжением противоречащей логике и недружественной линии в отношении России.