Российские авиаудары в Сирии бесполезны, они не дают результата на земле - The Guardian

Об этом сообщают Мартин Чулов и Карим Шахин в статье "Российские авиаудары в Сирии бесполезны, поскольку не дают результата на земле", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Когда Россия начала воздушную кампанию в поддержку Башара аль-Асада, она делала ставку на наземные силы сирийских войск, которые должны были закончить то, что начали ее военные самолеты.

Тем не менее, спустя 12 недель, сирийская армия и большое количество шиитских боевиков, которые ее поддерживают, достигли лишь нескольких значимых успехов на земле. Между тем, самолеты Москвы еще больше усугубили кровавую бойню, по сообщениям, убив по меньшей мере 600 сирийских граждан, в том числе 70 в Идлибе в воскресенье.

В северной Сирии и подконтрольных оппозиции частях городов Хама и Дамаск разрушена гражданская инфраструктура и населенные пункты. За пять лет войны не было нанесено такого ущерба, как за последние две недели, говорят жители общин и наблюдатели за пределами Сирии.

Между тем, США заявили, что уменьшается когда-то огромная пропасть между ними и Россией в вопросе того, как закончить войну. На прошлой неделе обе стороны разработали план мирного процесса, направленный на то, чтобы разрядить конфликт, который убил по меньшей мере 250 000 человек и оставил Сирию в руинах.

На земле в районах повстанцев мало верят в этот процесс. "Где эти разумные россияне, которые, как заявляет Керри, начинают понимать, в чем дело?", - сказал врач в больнице Идлиба, который лечил жертв. "Истребители Башара никогда не бомбили нас так, как это делают русские. ИГИЛ не затравливали нас, как они".

Ущерб от авиаударов усиливается, но сирийские сухопутные войска почти не могут использовать это в своих интересах. Противотанковые ракеты оппозиции наносят урон силам режима между городами Хама и Латакия. В попытке укрепить национальные силы, интенсивнее проводится мобилизация мужчин призывного возраста в подконтрольных государству частях страны.

В Дамаске, такие усилия в полном разгаре. Один житель призывного возраста заявил, что два месяца назад власти начали кампанию, направленную на привлечение десятков тысяч мужчин города в военный резерв. Он сказал, что целью этой кампании были лица, которые уже прошли обязательный призыв.

"Они хотят, чтобы это были люди с опытом", - сказал он. "Они брали людей, которые служили раньше, и составляли списки резерва призывников, вместо того, чтобы отправлять им повестки домой, после чего те могли бы сбежать".

Он сказал, что этот список был на каждом контрольно-пропускном пункте вокруг города. Они проверяли документы молодых мужчин, прежде чем мобилизовать их на месте, если они были в списке призывников.

"Если они нужны для резерва, то их сразу же забирают без вопросов", - сказал он. "Даже никаких "сначала съезди домой и возьми свои вещи'". Правительство также ввело мобильные контрольно-пропускные пункты, которые появляются в районах для проверки потенциальных новобранцев.

Еще один человек из Дамаска сказал, что четверых его друзей, которые еще не закончили обучение в резерве, забрали из их домов на военную базу в городе в начале прошлой недели. "По городу ездят грузовики с громкоговорителями и приказывают мужчинам и мальчикам присоединяться", - рассказал он.

Российская кампания, которая стартовала 30 сентября, была представлена как миссия по освобождению Сирии от террора. Но она продолжает сосредотачивать свое внимание отнюдь не на оплотах ИГИЛ. Региональные военные и дипломаты говорят, по крайней мере, 80% российских авиаударов по-прежнему ориентированы на районы, подконтрольные всем элементам оппозиции, которая не входит в ИГИЛ, в том числе джихадистам, исламистам и неидеологическим группам.

"Сирийская Обсерватория по правам человека", которая документирует атаки по всей стране, сообщает о неоднократных атаках на мечети, пекарни, жилые здания, школы, электростанции и водоснабжение. Она зарегистрировала 570 жертв среди гражданского населения, включая 152 ребенка, которые были убиты во время российских авиаударов.

Весной прошлого года провинция Идлиб оказалась в руках оппозиционных групп во главе с джихадистами, в том числе "Джабхат ан-Нусра". Сотрудники гражданской обороны говорят, что по крайней мере шесть авиаударов пришлись на жилой район в центре города, в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек, более 100 ранены. Задокументированы атаки примерно на 13 больниц и медицинских клиник с начала октября, и удары к югу от двух основных пограничных постов между Турцией и северо-западной Сирией в декабре.

"Они уничтожили поставки помощи, и даже обычные поставки в Алеппо", - сказал один высокопоставленный работник НПО. "Не доходит почти ничего. Тех, кто остается на севере, морят голодом. Это очевидная военная стратегия".

На прошлой неделе было, по меньшей мере, 70 взрывов, многие из них из-за авиаударов. Они прогремели в разоренной войной Гуте вблизи сирийской столицы, в результате погибли десятки человек. Это стало сигналом очередной эскалации российской кампании, которая, как настаивает Владимир Путин, направлена на борьбу с ИГИЛ.

"Нас так никогда не бомбили", - сказал Исса Халед, один из примерно 300 000 жителей, которые остаются в восточной Гуте, где была совершена одна из нескольких катастрофических химических атак в августе 2013 года. "Небо над нами выглядело как Хиросима. Похожие на грибы облака были везде, куда бы мы ни смотрели. Разрушение было невероятным".

Харит Абдул Баки, 34 года, военный лидер на севере Сирии, заявил: "Это явно направлено на уничтожение революции. Они сейчас используют курдов [чьи войска в районе известны как PYD] как наземные силы, потому что сирийская армия не смогла справиться. Это удивило россиян. Они оказались в болоте.

"Их цель – позволить PYD контролировать линии снабжения и границы. Они также хотят оказать давление на Турцию, которая не хочет терять влияние так близко к своей границе.

"На юге Алеппо начало их кампании было довольно успешным. Шиитские боевики вели ее всеми силами. Но теперь они остановились. Они не собираются никуда идти, несмотря на превосходящее количество и оснащение".

Оппозиционные группы и региональные дипломаты говорят, что шиитские боевики рядом с Алеппо подчиняются шиитам Афганистана, которых привез в Сирию Иран, а возглавляют их иранские офицеры и старшие члены Хэзболлы.

"Проблема в том, что это не их дело, и они не хотят воевать. Были убиты 17 старших офицеров из Ирана, в том числе несколько генералов, которые пытались привить дисциплину и навести порядок. И только один из них был убит боевиками ИГИЛ", - сказал Баки.

"Для них это не очень хорошо. Я не считаю, что на севере в ближайшее время может улучшиться положение".