Bloomberg: Протестующие, которых Путин не хочет подавлять

Об этом пишет Леонид Рагозин в статье "Протестующие, которых Путин не хочет подавлять", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Мы хотим кормить наши семьи, а не олигархов", "Дайте нам работать", и "Узаконенный грабеж" – написано на баннерах. Дальнобойщики, родом с северо-запада России, разбили лагерь три недели назад. Они протестуют против нового дорожного налога, который, как они говорят, выгоден семье, близкой к президенту Владимиру Путину. С другой стороны города проходит еще один протест водителей с юго-востока, и еще десятки – по всей стране.

Дальнобойщики угрожают заблокировать подъездные пути к Москве, но до сих пор их слишком мало и они слишком осторожны, чтобы сделать это. Тем не менее, власти не хотят подавлять протесты таким же образом, как тогда, когда горожане среднего класса устроили митинги в 2012 году. Водители грузовиков, как и другие рабочие, - якобы люди Путина, которые способствовали увеличению его рейтинга одобрения, после того как он аннексировал Крым. Вся организация дальнобойщиков – это радиочастоты, которые они используют. При отсутствии реального профсоюза, государственным органам сложно оценить, с какого рода угрозой они столкнулись.

"На данный момент, мы просто сообщаем о своем присутствии", - сказал один координатор акции протеста, Андрей Бажутин. "Мы можем собрать несколько сотен тысяч грузовиков, если будет необходимо".

Двойной удар – резкое падение цен на нефть и западные санкции – оставил зияющую дыру в бюджете России, которую частично закрывают средствами из фонда "на черный день", накопленными, когда цены на энергоносители были выше. Министр финансов Антон Силуанов предупредил в октябре, что деньги закончатся к концу 2016 года, что, скорее всего, повлечет за собой сокращение расходов и повышение налогов, если цены на нефть не восстановятся.

Один из протестующих, Сергей Городешенин, сказал, что зарабатывал около 65 000 рублей в месяц в прошлом году, или $ 912, но падение спроса сократило его ежемесячную зарплату до примерно $ 420. Городешенин, из Вологды, которая находится примерно в 250 милях к северу от Москвы, сказал, что тратит половину своего заработка на то, чтобы прокормить свою жену и двоих детей. Остатка едва хватает, чтобы сделать платежи по кредиту и поддерживать в рабочем состоянии два больших фургона. Водители грузовиков говорят, что новый налог, который будут взимать через платежную систему "Платон", лишит их последнего заработка. Системой "Платон" управляет компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг, чей отец посещал занятия по дзюдо с Владимиром Путиным в 1960-х годах.

Городешенин сказал, что если он вынужден будет платить новый налог, то "мои дети останутся ни с чем".

Дальнобойщики – в значительной степени политические новички – заметно обеспокоены тем, что восстали против правительства. В основном, они – сторонники Путина, но их политические взгляды отличаются – на стоянке "Мега" ультра-националисты смешались с демократами-реформаторами. "Мы не против правительства, мы – за правительство", - сказал Алексей Ульянов, другой координатор акции протеста, добавив, что он был оштрафован за организацию демонстрации в родном Оренбурге, в Уральских горах. "Мы просто против этой конкретной меры", - сказал он.

Бажутин сказал, что политика – это новое поле для дальнобойщиков: "Мы не идиоты, но нам нужно время, чтобы понять вещи, с которыми мы раньше не сталкивались".

В длительном монологе во время своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря, Путин предложил дальнобойщикам некоторые уступки, при этом отрицая связь семьи Ротенберга с налоговым планом. Он призвал водителей "выйти из теневой экономики".

Его комментарии не нашли ожидаемого отклика. Водители грузовиков в городе Екатеринбурге записали видеообращение к Путину, в котором выражают возмущение по поводу того, что их назвали злостными неплательщиками налогов. Городешенин, который сказал, что поддерживал митинги в 2012 году и "понимал" революцию на Майдане в Украине, утверждает, что только после начала протестов водителей грузовиков, "многие из наших ребят поняли, какая у нас политическая система, и что наши СМИ, контролируемые Путиным, явно лгут".

Протесты в Москве три года назад произошли после переизбрания Путина на третий срок и осознания масштабов уровня коррупции. Это движение, ставшее известным как Болотная, в честь основного места проведения митингов, в конце концов было подавлено, и десятки активистов были арестованы. Теперь, дальнобойщики возле "Мега" говорят, что жители Москвы приезжают на стоянку, чтобы выразить им поддержку или приносят еду, вероятно, подтверждая опрос Левада-Центра, который показывает, что почти 71 процент москвичей, которые знают о протестах, поддерживают их.

Хотя реального профсоюзного движения в России почти нет, в последнее время вспыхнули небольшие демонстрации. Только за последние 10 дней, учителя в школе в Восточной Сибири и сотрудники небольшой пиццерии "Sbarro" в Москве бастовали из-за задолженности по заработной плате, а инкассаторы и водители автобусов требовали улучшения условий в двух центральных районах.

Тем не менее, наблюдатели протестов, и осторожной реакции Путина на них, расходятся во мнениях о том, к чему может привести это противостояние. "Протест дальнобойщиков – это только первый гром надвигающейся бури", - заявил на телеканале "Дождь" Александр Аузан, который возглавляет экономический факультет в Московском государственном университете. Но еще один известный экономист, Евгений Гонтмахер, прогнозирует, что они "утонут в российском болоте".