Singapore Airlines вводит запрет на перевозку литиевых аккумуляторов
Компания Singapore Airlines с 21 декабря запрещает перевоз на всех своих рейсах литиевых аккумуляторов, энергия которых превышает 160 ватт-часов.
Как говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика, подобные требования будут предъявляться и во время полетов бюджетной компании Tiger Airways, входящей в состав Singapore Airlines, передает ТАСС.
"В соответствии с требованиям безопасности, разработанными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), компания ужесточает требования к перевозке пассажирами багажа", - указывается в заявлении. Ограничения касаются как ручной клади, так и сдаваемого багажа, добавили представители Singapore Airlines.
Читайте такжеВ Air France опровергли информацию о бомбе на борту самолета компании - СМИ
В частности, запрещается перевоз электровелосипедов, электрических скутеров, самокатов, набирающих популярность гироскутеров, а также сегвеев. Вместе с тем, по-прежнему можно будет брать на борт специальное медицинское оборудование, например, инвалидные коляски и мобильные станции первой помощи.