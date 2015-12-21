Singapore Airlines вводит запрет на перевозку литиевых аккумуляторов

04:36, 21 декабря 2015
Мир
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Компания Singapore Airlines с 21 декабря запрещает перевоз на всех своих рейсах литиевых аккумуляторов, энергия которых превышает 160 ватт-часов. 

Juergen Lehle/wikimedia.org

Как говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика, подобные требования будут предъявляться и во время полетов бюджетной компании Tiger Airways, входящей в состав Singapore Airlines, передает ТАСС.

"В соответствии с требованиям безопасности, разработанными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), компания ужесточает требования к перевозке пассажирами багажа", - указывается в заявлении. Ограничения касаются как ручной клади, так и сдаваемого багажа, добавили представители Singapore Airlines.

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В частности, запрещается перевоз электровелосипедов, электрических скутеров, самокатов, набирающих популярность гироскутеров, а также сегвеев. Вместе с тем, по-прежнему можно будет брать на борт специальное медицинское оборудование, например, инвалидные коляски и мобильные станции первой помощи.

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