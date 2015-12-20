В Индонезии на авиашоу разбился военный самолет, оба пилота погибли (видео)
11:20, 20 декабря 2015Мир
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Военный самолет T-50 "Беркут" разбился в воскресенье на авиашоу в Индонезии.
В результате падения T-50 оба пилота погибли / wikipedia.org
Оба пилота самолета погибли, передает Би-би-си.
Отмечается, что среди зрителей авиашоу пострадавших нет.
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ЧП произошло у города Джокьякарта на острове Ява. В настоящий момент специалисты собирают обломки самолета.
В прошлом году Индонезия закупила 16 учебно-боевых самолетов T-50.
Напомним, ранее управление гражданской авиации Великобритании наложило значительные ограничения на участие старых самолетов в авиационных шоу после крушения "Хокер Хантера" на авиашоу.
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