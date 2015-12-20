В Индонезии на авиашоу разбился военный самолет, оба пилота погибли (видео)

Военный самолет T-50 "Беркут" разбился в воскресенье на авиашоу в Индонезии.

Оба пилота самолета погибли, передает Би-би-си. Отмечается, что среди зрителей авиашоу пострадавших нет. Читайте такжеНа авиашоу в Швейцарии столкнулись два самолета ЧП произошло у города Джокьякарта на острове Ява. В настоящий момент специалисты собирают обломки самолета. В прошлом году Индонезия закупила 16 учебно-боевых самолетов T-50. Напомним, ранее управление гражданской авиации Великобритании наложило значительные ограничения на участие старых самолетов в авиационных шоу после крушения "Хокер Хантера" на авиашоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter