В Великобритании запретили использовать старые самолеты в авиашоу

В Управлении гражданской авиации пояснили, что подобные самолеты также не могут выполнять фигуры высокого пилотажа, передает Би-би-си. Кроме того, всем самолетам модели "Хокер Хантер" запрещено подниматься в воздух до дальнейших распоряжений.

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22 августа самолет модели "Хокер Хантер" потерпел крушение на авиашоу в графстве Западный Сассекс, рухнув на близлежащую автостраду. Как рассказывают очевидцы, самолет сорвался на выходе из "мертвой петли". Задев несколько автомобилей на близлежащей трассе А27, "Хокер" взорвался на обочине дороги.

В результате погибли 11 человек, однако медики утверждают, что число жертв может возрасти, поскольку разбор завалов на месте крушения продолжается.

Врачи продолжают бороться за жизнь пилота, он находится в больнице в критическом состоянии. Кроме того, врачи оказывают помощь еще 14 пострадавшим, чьи ранения не вызывают серьезных опасений.