Жертвами ударов российской авиации с использованием кассетных бомб в Сирии стали 8 мирных жителей - СМИ

Российские военные самолеты совершили воздушное нападение на селения Харитан, Телфрат и Ганнанда, передает агентство Анадолу, ссылаясь на местные источники.

В результате бомбардировки гражданских объектов, в ходе которой, по утверждению местных источников, использовались кассетные бомбы, погибли 8 мирных жителей, ранены еще 17, в том числе женщины и дети.

Читайте такжеThe Washington Post: российские авиаудары заставили прекратить помощь Сирии, что вызвало новый кризисСтоит отметить, что в сирийских аккаунтах соцсетей все чаще появляются сообщения о том, что РФ во время бомбардировок будто-то позиций ИД в Сирии использует боеприпасы с запрещенным Женевской конвенцией белым фосфором.