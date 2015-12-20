Жертвами ударов российской авиации с использованием кассетных бомб в Сирии стали 8 мирных жителей - СМИ
08:49, 20 декабря 2015Мир
3365 0
В результате воздушного нападения самолетов ВКС России на 3 населенных пункта в сирийской провинции Алеппо погибли 8 человек, еще 17 получили ранения.
REUTERS
Российские военные самолеты совершили воздушное нападение на селения Харитан, Телфрат и Ганнанда, передает агентство Анадолу, ссылаясь на местные источники.
В результате бомбардировки гражданских объектов, в ходе которой, по утверждению местных источников, использовались кассетные бомбы, погибли 8 мирных жителей, ранены еще 17, в том числе женщины и дети.
Читайте такжеThe Washington Post: российские авиаудары заставили прекратить помощь Сирии, что вызвало новый кризисСтоит отметить, что в сирийских аккаунтах соцсетей все чаще появляются сообщения о том, что РФ во время бомбардировок будто-то позиций ИД в Сирии использует боеприпасы с запрещенным Женевской конвенцией белым фосфором.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter