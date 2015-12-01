Россию обвинили в использовании запрещенного белого фосфора в Сирии - The Daily Mail

В сирийских аккаунтах соцсетей все чаще появляются сообщения о том, что РФ во время бомбардировок будто-то позиций ИД в Сирии использует боеприпасы с запрещенным Женевской конвенцией белым фосфором.

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Жертвой этих бомбардировок, которые ведутся на северо-западе Сирии, в основном становится мирное население, сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Daily Mail.

На фото и видео пользователей Twitter в Сирии видно как с неба падает "белый дождь", что может говорить об использовании запрещенного химического оружия. Газета со ссылкой на пользователей соцсети отмечает, что белый фосфор использовали в так называемой столицt "Исламского государства", в городе Ракка. Местные активисты отмечают, что там большое количество мирного населения. Кроме того, правозащитные организации подчеркивают, что российские авиаудары убили больше гражданских, чем боевиков.

"Чтобы защитить Асада, российские военные используют фосфорные бомбы во время авиаударов по городу Ракка", - пишет в своем Twitter один из местных жителей, слова которого приводит газета.

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Отмечается, что фотографии пока не были верифицированы, но журналисты из Ракки, которые там находятся, подтверждают, что факт использования фосфорных бомб действительно был.

Кроме того, еще 13 ноября местные жители рассказывали изданию The Times, что стали свидетелями применения химического оружия. Они сообщали, что видели десятки пострадавших мирных жителей с ужасными травмами, вызванными "фосфорными атаками".

"Мы знали, что это был фосфор, поскольку все небо озарилось. Когда он достиг земли – все было в огне", - рассказывает сирийский активист Ахмед, который живет в Идлибе.

Как известно, химическое оружие запрещено Женевской конвенцией, поскольку она очень токсична и может, как минимум, прожечь плоть и кости. Белый фосфор используется военными для освещения целей в ночное время или в дымовых завесах.