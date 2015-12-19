Путин: российские спецслужбы за год предотвратили 30 терактов

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Би-би-си. По словам Путина, ФСБ нужно уделить особое внимание нейтрализации разного рода вербовщиков и эмиссаров террористов, которые пытаются втянуть граждан России, прежде всего - молодежь, в ряды боевиков.

"Ситуация в мире складывается не просто. Растет напряженность на Ближнем Востоке, в ряде других регионов мира. Террористы открыто объявили войну цивилизации, всему мировому сообществу. Их действия и планы несут прямую угрозу и нашей стране", - сказал он.

Читайте такжеПутин о властях Турции: "Ничто не вечно под луной"Российский президент также отметил, что в этом году контрразведка выявили более 320 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб, работающих в России. Это, по словам Путина, свидетельствует о том, что разведка ряда государств наращивает работу в России.

В свою очередь западные страны заявляют о тех же действиях самой России. Так, на прошлой неделе правительство Латвии заявило, что в стране активизировались российские спецагенты, и эта активность угрожает национальной безопасности Латвии.

Говоря о ситуации в Сирии, Путин отметил, что российская армия хоть и использует самое современное оружие, но пока демонстрировала далеко не все свои возможности. "Хочу отметить, что это далеко не все наши возможности. Мы далеко не все еще там применяем из того, что у нас уже есть. Но у нас есть и дополнительные средства. Если понадобится - и их используем", - подчеркнул глава российского государства.