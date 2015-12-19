В России жалуются, что Европа и Турция не пускают их авиацию в Сирию

Самолеты дальней авиации РФ на настоящий момент совершили 145 вылетов для нанесения ударов по инфраструктуре ИГ ("Исламское государство") на территории Сирии, заявил заместитель командующего Дальней авиацией генерал-майор Анатолий Коновалов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ТАСС.

"В общей сложности выполнили порядка 145 вылетов. Выбросили более 1500 авиационных бомб, применили в общей сложности около 20 крылатых ракет воздушного базирования", - сказал он.

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Использовавшиеся крылатые ракеты были как старых модификаций, так и новых. "Было неординарным и новым то, что Ту-160 выполнили задачу с нашего северного аэродрома "Оленегорск", облетев вокруг Европы, войдя в Средиземное море и выполнив практические пуски ракет по объектам ИГ на территории Сирии, причем заданные цели были поражены с высокой точностью", - добавил он.

"Были определенные моменты, которые исключали возможность выполнения задачи по-другому варианту. - сказал он. - Европа не пускала, Турция не пускала, но мы показали, что даже в таких условиях мы способны выполнить задачу с аэродрома на территории РФ".

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В общей сложности экипажи находились в воздухе 16 часов, рассказал Коновалов.

Если Ту-160 использовали крылатые ракеты, то Ту-22М3 участвовали в нанесениях бомбовых ударов по инфраструктуре ИГ, пояснил генерал.