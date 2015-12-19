В России жалуются, что Европа и Турция не пускают их авиацию в Сирию
Российский генерал рассказал о воздушной операции РФ в Сирии: «Выполнили порядка 145 вылетов. Выбросили более 1500 авиационных бомб, применили около 20 крылатых ракет".
Самолеты дальней авиации РФ на настоящий момент совершили 145 вылетов для нанесения ударов по инфраструктуре ИГ ("Исламское государство") на территории Сирии, заявил заместитель командующего Дальней авиацией генерал-майор Анатолий Коновалов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ТАСС.
"В общей сложности выполнили порядка 145 вылетов. Выбросили более 1500 авиационных бомб, применили в общей сложности около 20 крылатых ракет воздушного базирования", - сказал он.
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Использовавшиеся крылатые ракеты были как старых модификаций, так и новых. "Было неординарным и новым то, что Ту-160 выполнили задачу с нашего северного аэродрома "Оленегорск", облетев вокруг Европы, войдя в Средиземное море и выполнив практические пуски ракет по объектам ИГ на территории Сирии, причем заданные цели были поражены с высокой точностью", - добавил он.
"Были определенные моменты, которые исключали возможность выполнения задачи по-другому варианту. - сказал он. - Европа не пускала, Турция не пускала, но мы показали, что даже в таких условиях мы способны выполнить задачу с аэродрома на территории РФ".
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В общей сложности экипажи находились в воздухе 16 часов, рассказал Коновалов.
Если Ту-160 использовали крылатые ракеты, то Ту-22М3 участвовали в нанесениях бомбовых ударов по инфраструктуре ИГ, пояснил генерал.