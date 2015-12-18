Россия заявила об отзыве Ираном иска после поставки первых ЗРК С-300

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Не отозвали, они должны отозвать после поставки первого дивизиона. Когда? По мере изготовления, можно сказать, что в ближайшее время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По словам зампреда правительства, "безусловный отзыв" иска является условием поставки ЗРК.

"Дело в том, что этот иск формировался с участием меджлиса Исламской республики Иран. Это не просто решение духовного или политического руководства - это вопрос, который должен быть решен и в парламенте. Есть полное понимание у российской и иранской стороны - осуществление контракта невозможно без отзыва иска", - подчеркнул Рогозин.

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Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск против РФ.

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В апреле этого года, вскоре после заключения "ядерной сделки" между Ираном и "шестеркой", президент России Владимир Путин снял запрет на поставку этих комплексов в исламскую республику. В июне помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Москва и Тегеран готовят контракт на поставку С-300. При этом он подчеркнул, что система С-300 претерпела изменения, улучшены тактико-технические характеристики.