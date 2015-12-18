Россия не поддержит в Совбезе ООН условия по смещению Асада – Лавров

Россия не поддержит в СБ ООН условия по смещению президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Согласно сообщению, Россия надеется на принятии резолюции по САР в течение нескольких часов. Читайте такжеРоссия уже подготовила список преемников Асада - Reuters По его словам, срок к началу января начать переговоры оппозиции и правительства САР подтвержден.

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