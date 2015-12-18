Россия не поддержит в Совбезе ООН условия по смещению Асада – Лавров
21:47, 18 декабря 2015Мир
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Россия не поддержит в СБ ООН условия по смещению президента Сирии Башара Асада.
REUTERS
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, Россия надеется на принятии резолюции по САР в течение нескольких часов.
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По его словам, срок к началу января начать переговоры оппозиции и правительства САР подтвержден.
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