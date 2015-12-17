США и Россия вместе работают над резолюцией ООН относительно давления на исламистов - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Адама Зубина, исполняющего обязанности заместителя министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки, резолюция в полной мере криминализирует финансирование терроризма и является продолжением политики, которая проводилась в отношении финансирования группировки «Аль-Каида» после террористического нападения в США 11 сентября 2001 года.

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Адам Зубин подчеркнул, что группировка «Исламское государство», которое захватило значительные территории в Ираке и Сирии, получает около 400 миллионов долларов ежегодно от продажи нефти и газа.

Нефтяные месторождения, на захваченных исламистами территориях, являются главными мишенями воздушных ударов, которые наносит международная коалиция США по позициям группировки «Исламское государство в Ираке и Сирии.

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17 декабря министры финансов стран, входящих в Совет безопасности ООН, встретятся в Нью-Йорке для обсуждения резолюции относительно финансового давления группировка «Исламское государство».