США и Россия вместе работают над резолюцией ООН относительно давления на исламистов - СМИ
США и Россия вместе работают над новой резолюцию Совета безопасности ООН относительно давления на пути финансирования группировки «Исламское государство».
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Адама Зубина, исполняющего обязанности заместителя министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки, резолюция в полной мере криминализирует финансирование терроризма и является продолжением политики, которая проводилась в отношении финансирования группировки «Аль-Каида» после террористического нападения в США 11 сентября 2001 года.
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Адам Зубин подчеркнул, что группировка «Исламское государство», которое захватило значительные территории в Ираке и Сирии, получает около 400 миллионов долларов ежегодно от продажи нефти и газа.
Нефтяные месторождения, на захваченных исламистами территориях, являются главными мишенями воздушных ударов, которые наносит международная коалиция США по позициям группировки «Исламское государство в Ираке и Сирии.
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17 декабря министры финансов стран, входящих в Совет безопасности ООН, встретятся в Нью-Йорке для обсуждения резолюции относительно финансового давления группировка «Исламское государство».