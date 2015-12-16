Лавров завтра вечером отправится в США на встречу по Сирии
11:14, 16 декабря 2015Мир
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Глава МИД РФ вылетит в Нью-Йорк 17 декабря вечером.
REUTERS
Глава МИД России Сергей Лавров вылетит вечером 17 декабря в Нью-Йорк на встречу по Сирии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
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Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Джон Керри после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что военные США и России вскоре проведут консультации по Сирии с целью избежать случайного конфликта.
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